Грузовой самолет Ан-26 с двумя россиянами на борту потерпел крушение в Южном Судане

Пять человек, в том числе два гражданина России, стали жертвами крушения при взлете грузового самолета Ан-26 в Южном Судане.

Самолет потерпел крушение во вторник утром в аэропорту Джумбы. По информации, полученной от телеканала Al Hadath, весь суданский экипаж погиб. Авиасудно должно было совершить вылет из аэропорта Джубы в Мабан.

Следователи называют неисправность самолета наиболее вероятной причиной крушения. В настоящее время обстоятельства и причины трагедии уточняются. Расследование инцидента продолжается. На месте трагедии работают сотрудники служб экстренного реагирования.