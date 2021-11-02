V Программа и Форум «Развитие регионов. Лучшее для России» пройдут 16-18 декабря в Сочи

С 16 по 18 декабря 2021 года в Сочи состоится пятая ежегодная программа «Развитие регионов. Лучшее для России», направленная на выявление и объединение наиболее эффективных практик и проектов, способствующих развитию экономики страны, и координацию усилий для создания плодотворного сотрудничества бизнеса, общества и власти.

В рамках программы 17 декабря пройдет экономический форум, который объединит органы власти, крупнейшие международные и российские компании, некоммерческие организации и другие сообщества, чьи проекты направлены на благо России. На обсуждение будут вынесены уникальные кейсы от представителей российских и международных компаний. Среди основных тематических секций форума: социально-экономическое развитие в региональной перспективе, современные управленческие технологии и инновационный менеджмент, повышение качества жизни населения регионов как вклад в долгосрочное развитие региона.

Вечер пройдет в формате торжественной церемонии награждения лауреатов программы «Развитие регионов. Лучшее для России–2021» и гала-ужина. В рамках программы участники будут награждены в 24 категориях: от IT и цифровых технологий до проектов в области социально-устойчивого развития, от ритейла до телекоммуникационных технологий.

«Компании в регионах развиваются стремительными темпами – с каждым годом их становится больше, в связи с чем проекты и инициативы масштабируются по количественным и качественным показателям. Благодаря нашему мероприятию участники смогут объединиться для выстраивания эффективного вектора сотрудничества», – поделилась планами мероприятия директор программы Елена Хомутова.

В числе лауреатов программы прошлых лет: ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО Сбербанк, АО «СУЭК», ПАО «Газпром» и коммуникационное агентство АГТ, АО «Расчетные решения», ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», торговая сеть «Пятерочка», лаборатория «Гемотест», ОАО АК «Уральские авиалинии», Dell Technologies, ООО «Леруа Мерлен Восток», ПАО «Мечел».

В состав экспертного совета программы «Развитие регионов. Лучшее для России» входят представители бизнеса и органов власти, в числе которых главы, заместители и министры следующих регионов: Республики Татарстан, Забайкальского края, Республики Северная Осетия-Алания, Смоленской области, Ростовской области, Республики Марий Эл, Республики Адыгея, Новгородская область, Республики Карелия.

Подробная информация — на официальном сайте http://rusregions.top