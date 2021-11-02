Жители Петербурга рискуют упасть в логово крыс из-за «дырявого» моста на станции Яхтенной

Жители Приморского района Петербурга постоянно рискуют своим здоровьем, переходя через деревянную переправу на железнодорожной станции Яхтенная.

Доски небольшого мостика часто откалываются, из-за чего в конструкции образуются огромные дыры. При этом за мостом никто не следит — чиновники возлагают всю ответственность на РЖД, а там заявляют, что за этот участок компания не отвечает.

По словам петербуржцев, эта проблема существует уже много лет. Сначала моста не было вовсе, потом его сделали, но деревянный переход с каждым разом становится все опаснее для пешеходов, пишут «Невские Новости».

«Просто ужасно. Мы здесь уже десять лет живем. Сначала здесь лежали палочки, потом поставили мостик. Как видите, состояние печальное», — прокомментировал ситуацию один из жителей района. «Очень страшно здесь ходить. Я боюсь, что ребенок может упасть», — добавил другой прохожий. «Внизу постоянно бегают крысы, неприятно и опасно здесь ходить», — подчеркнул еще один петербуржец.

Горожане отметили, что здесь просто жизненно необходим нормальный переход. Особенно тяжело приходится пожилым, поскольку выбора нет — ближайшая дорога, соединяющая Приморское шоссе с Мебельной улицей, находится почти в километре отсюда.