Аналитик Бечев назвал балансированием между Россией и Украиной поставки турецких дронов для ВСУ

Поставки ударных беспилотников Bayraktar TB2 для украинской армии не означает, что Анкару интересует эскалация напряженности в Донбассе, сообщил преподаватель Оксфордской школы глобальных и региональных исследований Димитар Бечев.

В комментарии для NEWS.ru аналитик высказался относительно недавнего заявления главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Дипломат призвал Киев не апеллировать к теме происхождения дронов, которые украинские власти используют в Донбассе.

Бечев назвал такой подход балансированием между попытками извлечь выгоду из сотрудничества с Киевом и желанием сохранить хорошие отношения с Москвой.

«Думаю, Турция придерживается сложного балансирования: работать с Украиной, чтобы получить преимущество — коммерческое, а также стратегическое — лицом к лицу с Россией, но при этом оставаться в хороших отношениях с Москвой», — разъяснил Бечев.

По мнению эксперта, Анкара не желает быть втянутой в конфликт. В то же время высокопоставленные турецкие политики рассчитывают на развитие отечественной оборонной промышленности за счет Украины.

В октябре украинское командование впервые официально подтвердило факт боевого применения Bayraktar TB2 в Донбассе. Беспилотник использовали для удара по расположениям Народной милиции ДНР. В результате атаки была уничтожена гаубица.