Женщина учинила скандал грузчикам за распространение коронавируса в Воронеже

Работающие в Воронеже трудовые мигранты завезли в город коронавирус. Такое мнение выразила местная жительница, которая устроила скандал с доставщиками мебели неславянской наружности.

Жительница Воронежа решила, что причиной распространения в России коронавируса являются мигранты, сообщает издание «Блокнот». Женщина устроила скандал доставщикам мебели, которые работали возле одного из домов по Ленинскому проспекту. Подойдя к грузчикам в подъезде, она указала на «нерусскость» рабочих, заявив, что кроме мигрантов распространять коронавирус среди воронежцев больше некому.

«В Воронеже рождаются единицы нерусских. [Кто принес коронавирус?] Да вы его принесли», — заявила она.

В ответ на слова пенсионерки один из «распространителей вируса» подчеркнул, что не считает себя приезжим. Он признался, что родился в Воронеже и вместе с братом часто отстаивает честь города на чемпионатах по ММА.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил отправлять трудовых мигрантов на стройки в Сибирь и на Дальний Восток. По его мнению, данная мера поможет снизить преступность среди гастарбайтеров в России.