Синоптик Ганьшин пообещал москвичам потепление после тумана

Москву в ночь с 1 на 2 ноября накрыло плотным туманом, который должен рассеяться только во второй половине дня. Однако уже на следующий день в столице придет потепление, заявил руководитель группы метеопрогнозирования «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин.

По словам синоптика, туманы делятся на два типа в зависимости от механизма их образования. Так, адвентивные туманы появляются из-за охлаждения теплого влажного воздуха при его горизонтальном движении над холодной поверхностью суши. Однако в Москве зафиксировали другой тип.

«Туман, который мы наблюдаем в Москве, относится к другому типу туманов — радиационным. Они возникают в тихую ясную погоду, когда днем земля нагревается, а в ночные часы резко охлаждается. Вместе с этим конденсируется водяной пар в приземном слое воздуха», — цитирует Ганьшина телеканал «360».

Туман останется в столице ненадолго, его исчезновение прогнозируется во второй половине дня. При этом уже 3 ноября в город придет потепление, сопровождающееся небольшими дождями. Температура поднимется до +9 градусов.