В ГД назвали некрасивым поступком публикацию открытки студии Лебедева с горящим кинозалом

Студия дизайнера Артемия Лебедева опубликовала на своей странице в Instagram открытку ко Дню Всех Святых с изображением горящего кинозала. Своим мнением по этому поводу поделился депутат Государственной думы Сергей Пахомов.

Многие пользователи осудили Лебедева, увидев в этом изображении отсылку к кемеровской трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». Парламентарий в свою очередь уверен, что дизайнеру «надо поаккуратнее быть с такими вещами».

«Контекст не очень. С одной стороны, вроде бы ничего страшного, но — учитывая то трагическое событие — дети же погибли. По крайней мере как минимум в одном регионе это будет воспринято совсем уже... и во всей стране, мне кажется, тоже», — заявил депутат изданию NEWS.ru

На публикацию отреагировал и глава Кемеровской области Сергей Цивилев. Он назвал картинку выходящей за грани и призвал авторов поста публично извиниться перед жителями региона за данное «творчество».

Трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года. Короткое замыкание на четвертом этаже спровоцировало мощный пожар, жертвами которого стали 60 человек, в том числе 37 детей.