«Своя рубашка ближе к телу». Прибалтика променяла дружбу с Киевом на электроэнергию из РФ

Существенно нарастив поставки электроэнергии из России, прибалтийские страны в очередной раз продемонстрировали, что им куда важнее собственное благополучие, нежели «солидарность» с Украиной. К такому выводу пришли эксперты аналитического портала RuBaltic.

Как следует из отчета российской компании «Интер РАО», Литва, Латвия и Эстония по-прежнему остаются одними из главных потребителей ее продукции. Так, в январе-сентябре страны Балтии закупили около 3,8 млрд кВт*ч электроэнергии — это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Аналитики уточнили, что такой разброс объясняется первой волной коронавируса, которая спровоцировала энергетический кризис. Из-за карантинных ограничений спрос на электричество из РФ в прошлом году заметно «просел», однако нынешний рост поставок в любом случае «выглядит впечатляюще», констатировали в издании.

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По сравнению с 2020 годом экспорт российской электроэнергии увеличился на целых 85% — с 8,4 до 15,6 млрд кВт*ч. При этом за первые девять месяцев 2019 года «Интер РАО» реализовал за рубежом 13,8 млрд, а в 2018 — 11,9 млрд.

В самой компании такую динамику экспорта объяснили изменениями климата и цен. Традиционно спрос на электроэнергию растет в холодную зиму и весну, а также во время жаркой погоды в летний период. Не последнюю роль сыграло и увеличение стоимости энергоносителей в Европе.

Однако на Украине раскритиковали подобное сотрудничество Прибалтики и России. В частности, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович заявил, что Литва попросту «предала» Киев.

«[Литва — прим. ред.] купила электроэнергию из России, хотя до этого призывала не делать этого саму Украину», — возмутился Рабинович в Facebook.

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Впрочем, эксперты RuBaltic напомнили, что речь идет не о разовой сделке — прибалтийская республика импортирует продукцию «Интер РАО» на постоянной основе. Более того, Вильнюс призывал Украину заблокировать поставки электричества не из РФ, а из Белоруссии.

Другое дело, что в апреле этого года страны Балтии действительно решили отказаться от российской электроэнергии на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ, который намечен на 2025 год. Без объяснения причин Латвия прекратила коммерческий импорт на два дня (8 и 11 апреля).

Так или иначе, как показывает статистика, Литва, Латвия и Эстония продолжают активно закупать энергоресурсы у Москвы. В это же время Украина, рассчитывающая в любой момент возобновить поставки из РФ и Белоруссии, фактически оказалась на пороге «энергетической блокады».

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Аналитики отметили, что примерно треть угля, который сжигают украинские ТЭС, импортируется из России. Сегодня его используют компании ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), «Донбассэнерго» (Славянская ТЭС) и «Технова» (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ).

«Заменить эти объемы элементарно нечем — по всему миру наблюдается дефицит ископаемого топлива. При желании угольные ТЭС можно перевести на газ, но и его запасы на Украине ограничены», — рассуждают авторы статьи.

При этом 1 ноября в Киеве как раз закончилось эмбарго на импорт из «недружественных» стран. Однако ни в России, ни в Белоруссии не стали проводить аукционы электроэнергии украинским компаниям.

В Минэкономразвития РФ объяснили свое решение необходимостью удовлетворить растущие потребности внутри страны. В свою очередь зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что именно Киев не подписал контракты с российскими поставщиками.

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«Почему Россия кому-то что-то должна давать без договора? Если бы был договор, то были бы поставки. Нет договора — нет поставок», — объяснил Ананских.

Кроме того, на днях врио главы блока трейдинга «Интер РАО» Александра Панина сообщила, что Китай попросил компанию увеличить поставки до 555 млн кВт*ч в месяц на фоне энергодефицита в северных провинциях страны. Российская сторона удовлетворила просьбу, увеличив экспорт с 1 ноября почти вдвое.

«Кто сказал, что у нее [компании — прим. ред.] есть избыточные мощности для удовлетворения потребностей Украины?» — задались вопросом эксперты.

Теперь дальнейшее развитие кризиса будет зависеть от позиции Белоруссии, которая могла бы возобновить поставки электричества на Украину. Однако Прибалтика, со своей стороны, едва ли откажется от российской электроэнергии, поскольку сама рискует столкнуться с серьезными проблемами в преддверии отопительного сезона, а «своя рубашка ближе к телу».