Проживающий в ЕС россиянин Трубецкой: многие европейцы дружественно относятся к Путину

Многие жители Франции дружественно настроены по отношению к России, несмотря на антироссийскую повестку СМИ Запада, рассказал проживающий в стране россиянин Александр Трубецкой.

По его словам, в ход идет абсолютно все, включая откровенную ложь. Он уточнил, что именно Россию европейские и американские СМИ сейчас пытаются выставить ответственной за энергетический кризис в Евросоюзе. Однако не все люди верят пропаганде Запада, люди дружественно настроены по отношению к стране и даже называют ее «примером для Европы в духовно-нравственном отношении».

«Когда разговариваешь с людьми — одно. Зачастую слышишь: "Вот бы нам такого президента, как Путин". Когда читаешь прессу, оценки совершенно другие», — подчеркнул Трубецкой.

По его словам, недавнее заявление Путина об увеличении объемов поставок голубого топлива в Европу сбил истерию у французов по газовому кризису.

«Алексей Борисович (Миллер, глава "Газпрома". — Прим. ред.), хорошо, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 8 ноября, начать плавную и плановую работу по повышению объема газа в ваших ПГХ в Европе — в Австрии и Германии», — рассказал Путин на совещании по вопросам освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал.

Помимо этого журналисты немецкой газеты Welt отметили, что президент России сумел одной фразой обрушить цены на газ в Европе. По их мнению, слова Путина могли быть почти случайными, но произвели неимоверный эффект, сообщал телеканал «360».