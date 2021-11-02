Футболист Беседин призвал власти Украины избавиться от геев

Украинский футболист Артем Беседин, играющий в киевском клубе «Динамо» на позиции нападающего, поставил под сомнение необходимость существования в мире людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. По его словам, представителей ЛГБТ-сообщества «вообще не должно быть».

«Это уже ненормально. Людей с нетрадиционной ориентацией в принципе не должно быть. Есть мальчик, есть девочка. Все. <…> У меня есть сын. Я не хочу, чтобы он рос и смотрел на ********* [людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией]. Если мальчик с мальчиком идут за ручку, это нормально, что ли, или что?» — возмутился Беседин.

Так спортсмен ответил на вопрос об отношении к проведению гей-парадов на Украине. Футболист рассказал, что не так давно вернулся из Испании, где часто видел представителей ЛГБТ-сообщества, их флаги и заведения для встреч. Нападающий киевского «Динамо» признался, что «не может на это смотреть». На Украине, по мнению Артема Беседина, в этом плане «все по-божески».