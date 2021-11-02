Засланные казачки. Сенатор Климов обозначил причины активности кораблей США в Черном море

Соединенные Штаты Америки сознательно поддерживают военно-политическое напряжение вблизи российских границ, отправляя в Черное море свои корабли и самолеты под прикрытием военных учений. Об этом «Политике Сегодня» заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

С 30 октября акваторию между Крымским полуостровом и Украиной «патрулирует» (так это называют в США) американский ракетный эсминец USS Porter в компании с несколькими военными самолетами. Вскоре к ним присоединится еще один корабль Mount Whitney. В Вашингтоне при этом уверяют, что отправляют военных в Черное море исключительно для совместных военных учений с НАТО.

Собеседник «ПС» в эти оправдания не верит, отмечая, что подобные операции у границ РФ американцы проводят всю его сознательную жизнь (9 ноября Климову исполнится 67 лет). И если раньше военное присутствие стран Североатлантического альянса в Черном море не вызывало особого беспокойства, то в свете последних событий тревога постепенно нарастает, признался сенатор.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Член Совфеда напомнил, что на Западе по-прежнему всячески отрицает геополитическую связь России и Крыма. Кроме того, накануне министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр открыто призвала НАТО пригрозить Москве применением оружия. На этом фоне частые визиты британских и американских кораблей в территориальные воды РФ выглядят ни чем иным как провокацией.

«Они [США] корабли нам посылают чуть ли не каждый месяц в море», – продолжает собеседник «ПС». – «Американцы там демонстрируют свой флаг, воодушевляя своих ставленников [украинцев], и одновременно проводят разведку деятельности наших вооруженных сил, потому что как только появляется какой-то корабль, конечно, наши службы соответствующим образом его ведут».

По словам Климова, подобными выволочками американские военные пытаются оценить боеготовность российской армии.

navy.mil / ВМФ США

Эксперт заверил, что Россия в целом и в частности Крым находятся под надежной защитой, однако это не отменяет того факта, что конфронтация Москвы и НАТО представляет 100-процентную опасность для глобального мира.

«Это не что-то сверхъестественное [описывая инцидент], просто это безобразие продолжается очень давно, очень. Это все равно, что наши корабли боевые постоянно подходили бы то к Нью-Йорку, то еще куда-нибудь, и там барражировали бы. Кому это понравится? То есть идет постоянное нагнетание напряженности, намеренное», – резюмировал Климов.

По словам сенатора, Россия может жестко пресечь и отразить любую провокацию Запада, но это гарантированно повысит градус напряженности в регионе.

Ранее бывший член Совфеда Франц Клинцевич предложил потопить в Черном море один из кораблей США, чтобы наглядно показать всему миру, чем могут закончится для НАТО провокации вблизи российских границ.