За Севастополь ответит. Почему губернатор Развожаев провалил оборону города от туристов

В понедельник, 1 ноября, Севастополь вышел из режима осадного положения, в котором пребывал три дня на фоне напряженной ситуации с COVID-19. Губернатор города морской славы России Михаил Развожаев ранее объявил о беспрецедентных мерах — на въездах заработают блокпосты, где бдительные полицейские, дружинники и даже казаки будут проверять QR-коды о вакцинации, перенесенной болезни и отрицательные ПЦР-тесты.

Оборонять Севастополь предполагалось от наплыва туристов, соблазнившихся осенними крымскими красотами в объявленный президентом Путиным нерабочий период.

«Наплыв людей без прививок и соответствующих документов, подтверждающих, что они не могут стать источниками распространения инфекции, нам точно в эти дни не нужен. Потому что севастопольцы будут сидеть дома, соответственно, приезжие без справок, разместившись в нелегальных средствах размещения, будут продолжать создавать неблагоприятную ситуацию. Этого допустить нельзя», — пояснил губернатор.

Пресс-служба правительства Севастополя /

Героическая оборона Севастополя дрогнула после ответной волны народного негодования — как бы ни была ужасна пандемия, но конституционное право на свободу передвижения внутри страны еще никто не отменял. Господин Развожаев, вероятно, пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре, бодро отчитался, что-де не зря ставил казаков под ружье.

«Полноценно отработали посты, достигнут тот эффект, который был необходим, — снижение туристического потока. Сейчас в большей степени они приносят сложности севастопольцам, которые защищены прививкой и которым нужно выехать и въехать в город. Я предлагаю <…> сегодня работу блокпостов завершить», — сказал глава Севастополя.

Пункты контроля прекратили свою работу в ночь на 2 ноября, но осадочек у местных жителей остался. Подписчики сообщества «Подслушано Севастополь» в VK опубликовали фотографии образовавшихся перед блокпостами пробок и высмеяли Развожаева за нелогичность и непоследовательность действий.

пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю / пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю

История Севастополя, к слову, знает печальный пример, когда карантинные меры оборачивались народными волнениями. В июне 1830 года обезумевшая толпа убила губернатора Николая Столыпина, который запретил жителям покидать свои дома в связи с эпидемией холеры. Жесткие ограничения вылились в необходимость подавлять бунт силами регулярной армии.

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в беседе с «Политикой Сегодня» констатировал явный управленческий просчет нынешнего главы севастопольской администрации.

«Это была ошибка с политической точки зрения, потому что для того, чтобы закрыть город нужно объявить режим ЧС. ЧС не была объявлена, но город был закрыт. И по этому поводу высказались даже в Кремле. Конечно, после высказываний в Кремле было принято решение снять эти блокпосты. Тем более, что никаких реальных и серьезных ослаблений ковидного наступления эти блокпосты сами по себе не несли, только раздражали как гостей, так и жителей города», — выразил мнение эксперт.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

За несколько дней до решения властей Севастополя перекрыть въезды и выезды пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запреты на поездки и путешествия россиян в нерабочие дни вводить не планируется. Комментируя вопрос передвижения граждан по стране, он заметил, что закрытие границ регионов является «абсолютно последней мерой», и такая «мера не приветствуется».

О том, почему глава Севастополя «включил заднюю» у подписчиков упомянутого паблика популярна версия с предстоящим визитом Владимира Путина. Якобы глава государства готовится посетить город в День народного единства — 4 ноября. Комментируя планы президента на праздничный день, Песков пообещал своевременно проинформировать общественность, как только эти планы будут «сформулированы».

Павел Данилин полагает, что если визит Путина все же состоится, то встречать первое лицо будут отнюдь не казаки с термометрами.

«Получается как? Этих людей мы не пустим, а президента пустим? Сами понимаете, это, по меньшей мере, будет выглядеть идиотски», — подытожил практику блокпостов политолог.

Михаилу Развожаеву 40 лет. Он возглавляет Севастополь с 2020 года. До крымского назначения ему довелось руководить исполкомом ОНФ, заниматься делами Северного Кавказа в профильном ведомстве и передать дела в статусе врио главы республики Хакасии победившему на выборах 2018 года коммунисту Валентину Коновалову.