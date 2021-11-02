Google заблокировал YouTube-канал и аккаунт СК Белоруссии

Представители Следственного комитета Белоруссии заявили о блокировке своего официального канала и аккаунта на YouTube. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

Сотрудники Google приняли данное решение в соответствии с правилами компании в отношении ограничения экспорта и применения санкций. Аккаунт ведомства не подлежит восстановлению, заявили в американской корпорации.

Ранее белорусские следователи возбудили уголовное дело против работников независимого Интернет-портала tut.by, сообщало Федеральное агентство новостей.