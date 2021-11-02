Сформирована программа Форума Investment Leaders-2021

20 ноября 2021 года в «Ренессанс Москва Монарх Центр» состоится главное событие в сфере инвестиций и финансов — Форум Investment Leaders. Посетители смогут изучить стратегии лидеров рынка, познакомиться с трендами мира инвестиций, а также открыть для себя новые привлекательные рынки.

Организаторы сообщают о готовности программы Форума. Мероприятие пройдет в 5 параллельных тематических комнатах. Среди основных тем:

«Рынок облигаций»:

– Еврооблигации: как получать доход в валюте? Риски, возможности, перспективы

– Высокодоходные облигации: альтернатива депозитам

– Рейтинги и инфраструктура рынка: от финансовой грамотности к финансовой стабильности

– ОФЗ и другие облигации с высоким рейтингом: как выбрать и купить

«Рынок акций и паев»:

– Инвестиционный бум: новая эпоха фондового рынка

– Инвестиции в фонды: преимущества, риски, возможности

– Глобальные инвестиции: обзор мировых финансовых рынков

«Инвестиции в перспективу и инструменты защиты»:

– Доход с минимальным риском: надежные инструменты приумножения капитала

– Венчурные инвестиции: долго, дорого, прибыльно

– Финансовая грамотность: защита капитала в эпоху больших перемен

– Инвестиции в недвижимость: что ждет российский и международный рынки в ближайший год?

«Инвестиции компаний»:

– Глобальная репутация: как ESG-подход становится драйвером в развитии инвестиционной привлекательности компании

– Инвестиции в регионы: векторы развития и источники финансирования

– Россия в мировой инновационной экосистеме: инвестирование в технологический прорыв и новые вызовы

«Инвестиции в бизнес и женские истории успеха в инвестициях»:

– Как добиться успеха на фондовом рынке: бизнес-кейсы от женщин-лидеров

– Фокус на инвестиции: новый взгляд ведущих компаний

pixabay.com / Nattanan Kanchanaprat

В числе спикеров Форума Investment Leaders — более 100 представителей крупнейших российских и международных компаний, таких как АО «Газпромбанк», ВТБ Банк, Банк «Открытие», Открытие Инвестиции, Финансовый холдинг «БКС Мир инвестиций», Сбер Управление Активами, Финансовый супермаркет Банки.ру, Raison Asset Management, ПАО «ГМК «Норильский никель», Школа безопасных инвестиций FIN-RA, Московская школа управления СКОЛКОВО, ZIFFER Group, ООО «РКТ», ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус», Международная академия личных инвестиций Юлии Кузнецовой.

В преддверии Форума спикеры поделились своими впечатлениями и мнениями от участия в предстоящем мероприятии:

«Участие в Investment Leaders Forum&Award позволит не только познакомиться с лучшими практиками инвестирования в России, но и поделиться опытом импакт-инвестирования компании "Норникель" для устойчивого развития моногородов», — сообщил Игорь Сухотин, Директор Департамента социальной политики ПАО «ГМК «Норильский никель».

«Многие владельцы облигаций считают, что ПВО бесполезен, стоит в сторонке и виноват в дефолте. На форуме мы решим, как ПВО по-настоящему должен защищать облигационеров и что для этого нужно, а Банк России ответит на наши предложения. Я расскажу о нашем опыте — когда ПВО борется за владельцев в зале суда и привлекает к ответственности менеджеров компании», — сообщил Иван Гулин, партнер юридической фирмы «РКТ».

«Рада принять участие в Investment Leaders Forum 2021. В своем выступлении в рамках темы "Как правильно оценивать компании и сформировать свою стратегию инвестирования" поделюсь опытом управления финансами в крупных компаниях на должности финансового Директора с точки зрения оценки финансового состояния компаний для удачного инвестирования», — рассказала Юлия Кузнецова, Инвестиционный советник ЦБ РФ.

Мероприятие было перенесено на 20 ноября 2021 года в связи с запретом мэрии Москвы на проведение мероприятий в срок с 28 октября по 7 ноября 2021 года. Полная программа и регистрация на Форум Investment Leaders — на сайте.