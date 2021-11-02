Киевский суд назначил Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств

В Киеве главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку избрали меру пресечения в виде личных обязательств по первому уголовному делу о государственной измене.

Согласно данной мере, фигуранту дела необходимо являться по вызову к следователю и в суд, а также не покидать город проживания. Постановлением суда Медведчуку нужно сдать паспорта для выезда за границу.

Ранее политику поместили под круглосуточный домашний арест, однако такая мера не может длиться более шести месяцев. В связи с этим прокуроры заявили ходатайство об избрании новой меры пресечения в виде личных обязательств.