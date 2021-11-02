Global Times: Байден не может упрекать Россию и Китай в ситуации с климатическим кризисом

Американская сторона не имеет права упрекать Российскую Федерацию и Китай в бездействии по отношению к международному климатическому кризису, сообщили журналисты Global Times.

Ранее глава США Джо Байден заявил, что Москва и Пекин «де-факто не захотели иметь каких-либо обязательств в деле изменения климата». Он также назвал вклад Вашингтона в успех саммита G20 ключевым.

«Высказываясь о США, России и Китае таким образом, администрация Байдена подрывает успехи саммита и бросает тень на конференцию по изменениям климата в Глазго. Вашингтон нельзя назвать лидером в вопросе климатических изменений», — уточняется в статье.

Также экс-президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Байден заснул на климатическом саммите в Глазго, так как ему было скучно слушать о глобальном потеплении. Бывший глава Белого дома напомнил, что действующий лидер называл тему климатических изменений одной из приоритетных, сообщал телеканал «360».