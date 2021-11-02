Российский посол Шульгин назвал однобоким следствие по делу МН17

Следствие по делу о крушении малайзийского Boeing-777 очень однобоко и игнорирует ряд обстоятельств, заявил российский посол в Амстердаме Александр Шульгин.

Дипломат указал на двойные стандарты голландцев, так как предоставленные Россией факты следствие Нидерландов не берет во внимание.

«Очень однобоко действуют следователи, игнорируют важные материалы, которые представляет российская сторона. Но охотно, без всякой проверки верят украинским представителям», — пояснил он журналистам на брифинге.

Судебный процесс длится с марта 2020 года, сама авиакатастрофа произошла летом 2014 года в небе над Донбассом. Фигурантами дела являются россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Ранее первый министр государственной безопасности ДНР Андрей Пинчук нашел связь между трагедией с рейсом МН17 и нынешними обстрелами Донбасса. По его словам, все это является частью большой политической игры Киева.