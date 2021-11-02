Количество свободных коек для пациентов с COVID-19 в Петербурге снизилось до 15%

Число свободных мест для госпитализированных пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, сократилось в Санкт-Петербурге до 15%.

Об этом в ходе пресс-конференции ТАСС сообщил председатель городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Количество инфицированных увеличивается в Северной столице каждую неделю, подчеркнул Лисовец. Если будет необходимость, то в городе развернут дополнительные койки

«Но хотелось бы принять другие меры, чтобы оставить койки свободными. Прежде всего, самая эффективная мера — вакцинация. В течение последних двух недель наблюдаем явно повышенный интерес к этой теме, число жителей в среднем от 18 до 20 тыс.», — отметил председатель комитета.

Однако не все горожане услышали призыв властей. Объявленные нерабочими дни, которые продлятся до 7 ноября, можно использовать для прохождения вакцинации, подытожил Лисовец.