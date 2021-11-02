Постпред РФ Шульгин заявил о сокрытии критически важной информации ОЗХО по делу Навального

Берлин, Париж и Стокгольм не раскрывают важных сведений в ситуации с блогером Алексеем Навальным. Такое заявление сделал постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

«Берлинского пациента» госпитализировали 20 августа 2020 года в Омске из-за плохого самочувствия. Позднее ФРГ заявила о якобы отравлении блогера, хотя российские врачи не выявили следов яда в крови и моче Навального. МИД России указывал, инцидент был тщательно спланированной провокацией, направленной на дискредитацию Москвы.

Шульгин подчеркнул, в Германии, во Франции и в Швеции скрываются критически важные сведения по делу блогера. Он выступил с заявлением на организованном МИА «Россия сегодня» онлайн пресс-брифинге.

«То есть, утаивают критически важную информацию, не говоря уже о составе химического вещества. Она критически важна для того, чтобы мы завершили нашу доследственную проверку на предмет выявления признаков состава преступления в том что произошло с нашим блогером в прошлом году», — подчеркнул постпред.

Ранее ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, Берлин, Лондон, Париж и Стокгольм не предоставили запрошенных через ОЗХО сведений по Навальному.