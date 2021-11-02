Мурманская «умная» остановка бьет током собак

Жители Мурманска пожаловались в соцсетях на ущерб от автобусных остановок, установленных на улицах города. Конструкция на улице Папанина ударила током собаку во время прогулки.

Жители Мурманска пожаловались в соцсетях на удары током, которые получают питомцы от новой «умной» остановки.

«Ронни моего ударило. Закричал сильно и громко, я там сама чуть не закончилась. Всю дорогу до дома оборачивался, а не крадется ли за ним та тварь, что его так цапнула», — поделилась одна из потерпевших.

Горожане предполагают, что удары током возникают из-за проблем с заземлением или изоляцией.

«К сожалению, не электрики и не знаем как правильно назвать, но мокрая поверхность тротуарного покрытия бьёт током животных. Пострадала крупная собака, без последствий, неизвестно как с мелкими собаками будет», — сетуют волонтеры из Фонда поддержки бездомных животных «Ищу Человека».

Так называемая «умная» остановка в Мурманске появилась в рамках проекта по благоустройству города на улице Папанина. Она оборудована бесплатной точкой доступа к Wi-Fi, а также 16 USB-разъемами для зарядки телефонов и гаджетов. Кроме того, на ней есть интерактивное табло, где пассажир сможет уточнить время прибытия общественного транспорта. Местные власти планируют дополнить остановку интерактивной картой, чтобы жители и гости города могли лучше ориентироваться в городе.