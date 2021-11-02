«Потопим один линкор»: Клинцевич предложил преподать урок США в Черном море

Председатель Российского Союза ветеранов Афганистана (РСВА), бывший первый замглавы комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич предложил радикальный способ лишить НАТО соблазна устраивать провокации вблизи российских границ — нужно потопить один из американских кораблей в Черном море.

Напомним, 30 октября в акваторию в сопровождении нескольких самолетов зашел ракетный эсминец USS Porter - флагманский корабль американского Шестого флота. Накануне стало известно, что вскоре компанию «Портеру» составит еще один корабль Mount Whitney. В Соединенных Штатах при этом заявили, что военные прибыли на учения, но в подробности углубляться не стали. При этом накануне стало известно, что вскоре компанию «Портеру» составит еще один американский корабль Mount Whitney.

резидент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу подчеркнул, что увидеть флот США можно уже в бинокль и через прицелы систем обороны.

mil.ru/ / Министерство обороны РФ

Регулярные заходы американских кораблей в Черное море, а также попытки НАТО разместить свои войска на территориях граничащих с Россией государств Клинцевич считает откровенной провокацией. И реагировать на нее необходимо жестко, не боясь эскалации конфликта.

«В таких случаях я всегда повторяю, когда была война в Корее, российскими летчиками было сбито 1270 американских самолетов, и мир не рухнул. Потопим один линкор их, лишним не будет. Пусть полежит на дне Черного моря, если будут борзеть и нарушать существующие международные нормы», – заявил лидер РСВА.

Решение об отправке в Черное море эсминца USS Porter приняли в Вашингтоне после обострения конфликта в Донбассе. Напомним, в конце октября ВСУ уничтожили с помощью турецкого беспилотника «Байрактар» артиллерийскую установку ополченцев ЛДНР. Этот шаг осудили в Европе, но в то же время поддержали в США.