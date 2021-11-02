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Бывший лидер «Правого сектора» Ярош назначен советником главнокомандующего ВСУ

Бывший лидер «Правого сектора» Ярош назначен советником главнокомандующего ВСУ

Бывший лидер «Правого сектора»1 (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош получил должность советника главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Об этом сообщил сам экстремист.

Дмитрий Ярош рассказал о своем назначении в Facebook. Экс-лидер экстремистской организации утверждает, что Залужный подписал соответствующий приказ.

«Назначен советником главнокомандующего ВСУ. Спасибо за доверие!» —констатировал Ярош.

Националист приложил к посту совместное фото с Залужным и снимок обложки нового удостоверения.

Ярош стал командующим «Украинской добровольческой армии» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) после ухода из прежней группировки. Члены объединения участвуют в боевых действиях в Донбассе.

1 Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации