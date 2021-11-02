Зеленский распорядился применить новый санкционный пакет против России

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился применить новый санкционный пакет мер против России. Об этом свидетельствуют указы главы государства.

Зеленский подписал четыре документа. Речь идет об указах по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

«Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года», — говорится в документе.

Санкции коснутся около 140 физических и 50 юридических лиц в России.

Аппарат СНБО Украины ранее обнародовал словарь названий и терминов, который предлагает не использовать название «Великая Отечественная война». Правила предназначаются для украинских властей, СМИ и дипломатов.