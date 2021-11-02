Олега Иванова отстранили с должности и.о. первого вице-губернатора Тамбовской области

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров подписал указ об отставке исполняющего обязанности первого заместителя, руководителя аппарата главы администрации региона Олега Иванова.

Соответствующее постановление было подписано 1 ноября. Однако документ вступит в законную силу с 6 ноября. Стоит отметить, что с 2015 года Иванов занимал пост заместителя, но вскоре его назначили первым заместителем главы администрации Тамбовской области.

Ранее стало известно, что губернатор Красноярского края Александр Усс может досрочно покинуть свой пост. Об этом изданию «Ведомости» рассказал их собственный источник, близкий к Администрации президента России.