Песков оценил промежуточные итоги переговоров России и ЕС по признанию COVID-сертификатов

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как проходят переговоры России и Европейского союза по взаимному признанию сертификатов о вакцинации против коронавируса.

Как отметил пресс-секретарь президента России Песков, переговоры продвигаются на позитивной ноте. Москва планирует достичь договоренностей уже в скором времени.

«И все-таки мы рассчитываем уже в обозримой перспективе выйти на положительные результаты по взаимному признанию сертификатов о вакцинации», — рассказал он журналистам.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что Владимир Путин на саммите G20 заявил о необходимости «скорейшего признания сертификатов о вакцинации».

Напомним, вакцинация является наиболее эффективным методом профилактики коронавирусной инфекции. В России данная процедура проводится бесплатно с использованием отечественных препаратов.