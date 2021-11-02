Под Брянском танки грохотали. США уличили РФ в переброске техники к украинской границе

Зоркие американские спутники заметили российские танки «на границе с Украиной». Если верить изданию Politico, которое якобы получило эксклюзивные снимки с аппарата компании Maxar Technologies, речь идет о нескольких десятках боевых машин армии РФ — самоходной артиллерии и бронетанковой технике, включая «элитную 1-ю гвардейскую танковую армию».

Пресса сообщает, что скопление техники обнаружили близ города Ельня в Смоленской области, от которого до украинской границы около 240 километров. При этом 4-ю гвардейскую танковую дивизию якобы перебросили еще ближе – под Брянск, где уже развернуты модернизированные танки Т-80У.

«Армия была сформирована для проведения операций на всех уровнях боевых действий — от борьбы с повстанцами до механизированной войны», — обращают внимание военные аналитики из США.

При этом первой о «наращивании российской военной мощи» написала газета The Washington Post 30 октября, но никаких снимков читателям не предоставила. Американские журналисты лишь уточнили, что маневры «вызывают обеспокоенность» у некоторых официальных лиц в Вашингтоне и Брюсселе.

Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Примечательно, что сообщения о переброске войск РФ к украинским границам официально опровергли в Киеве. Министерство обороны страны поспешило уточнить, что никаких данных о перемещениях танковых частей пограничники не получали.

«По состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительной переброски российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе Украины зафиксировано не было», — заявили представители украинского военного ведомства.

Региональная путаница

Справедливости ради стоит сказать, что в материале Politico не указан регион, в котором якобы заметили военную технику ВС РФ. Российские СМИ единогласно приняли решение писать о Ельне, что в Смоленской области, поэтому текст американских журналистов тут же обрел статус фейка, ведь от указанного населенного пункта до украинской границы довольно далеко. К тому же Смоленская область не граничит с вотчиной президента Владимира Зеленского.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Однако на карте России присутствует еще одна Ельня – деревня в Брянской области, от которой до пропускных пунктов пограничной зоны Украины рукой подать – всего 65 километров. Волне возможно, авторы Politico, говоря о снимках со спутника Maxar Technologies, имели в виду именно этот населенный пункт.

Удивляться присутствию 4-й гвардейской танковой дивизии в этом секторе не приходится. Не так давно техника была задействована в совместных учениях России и Белоруссии «Запад-2021», во время которых часть маневров отрабатывалась на полигоне Добровольский в Брянской области.

Так или иначе, на территории РФ войска могут передвигаться свободно, напомнил западным коллегам эксперт Бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков.

Не исключено, что снимки, опубликованные Politico, подлинные, но шумиха вокруг них едва ли заслуживает внимания.

«Сейчас вокруг Украины разыгрывается очередной раунд геополитической напряженности. В Минобороны РФ могут усиливать нашу группировку в регионе [на границе с Украиной], что называется, на всякий случай. Как минимум, чтобы иметь возможность ответить на учащающиеся провокации. Но основное противоборство разворачивается в информационной сфере, и этот выпад или вброс вполне соответствует требованиям этого противостояния», — объяснил специалист.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Причина информационного давления и нагнетания обстановки со стороны Запада – «Северный поток — 2», резюмировал Калмыков. Достроенный, но пока не запущенный газопровод не удалось остановить санкциями, и теперь против РФ предпринимаются всевозможные провокации в ожидании радикального ответа Москвы. Как только российская сторона «сорвется», запуск трубопровода можно будет отложить на неопределенный срок, сославшись на «агрессию».

Аналогичный прием Киев применил несколько дней назад в Донбассе. Тогда украинский беспилотник Bayraktar TB2 нанес удар по позициям ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).