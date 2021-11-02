«Облили грязью на всю страну». Депутат Госдумы Марченко готов уйти из «Единой России»

Избранный в сентябре 2021 года в Госдуму по одномандатному округу №213 в Петербурге Евгений Марченко будет исключен из «Единой России». Такое решение 1 ноября вынесла партийная комиссия по этике.

Членством в партии Марченко поплатится за то, что проголосовал против принятия федерального бюджета в первом чтении, хотя фракция в фактически в полном составе поддержала законопроект. Тем самым матерый народный избранник (Марченко проработал в ГД весь прошлый созыв) нарушил нормы Устава и положение о фракции, заявил замсекретаря Генсовета «ЕР» Евгений Ревенко.

«Политика Сегодня» связалась с «опальным» пока еще единороссом, чтобы разобраться в случившемся.

— Вы выступили против такого варианта бюджета, предложив свое видение ситуации. В чем крамола?

— Да, когда рассматривали бюджет, хотел поставить вопрос на фракции по своей территории – по Санкт-Петербургскому педиатрическому университету. По большому счету, не настолько важно, какой именно был вопрос, федеральных бюджетных учреждений в моей зоне ответственности хватает. И порядка трех таких учреждений обратились ко мне за помощью, обратились официально, чтобы я помог с финансированием. Но, что называется, нарвался на неприятность.

— Вы же озвучили свои предложения только в кругу своих коллег, на фракции?

— Я даже не успел ничего озвучить, я лишь поднял руку – и меня осадили.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

— Даже не выслушали аргументы?

— В том-то и дело, даже слово не дали. Я только стал тянуть руку – и нарвался на грубость. Осадили и слова не дали. Собственно, вот и вся ситуация. Но для меня это было принципиально – выступить на фракции. Почему? Потому что, кроме депутатов, там было еще руководство, были [спикер Госдумы Вячеслав] Володин, министр [финансов Антон] Силуанов, [первый зам спикера Совфеда] Андрей Турчак. Если бы доводы прозвучали в таком кругу, то это бы имело серьезный политический вес. Да и всегда фракция была тем местом, где одномандатники да и другие депутаты поднимали вопросы по своим территориям. Но здесь все пошло не так.

— Слова не дали, не выслушали. А теперь даже хотят исключить из партии. Не слишком жестокое наказание за инициативность?

— Дело-то еще и в том, что я заранее, за сутки предупредил, что не буду голосовать за бюджет. Сутки ничего не происходило, никому ничего было не надо. А теперь решили сделать меня козлом отпущения, выставить крайним, виноватым. И наказать, чтобы другим неповадно было, исключив из партии. Но сейчас, честно говоря, я и сам хочу, чтобы меня исключили. Облили грязью на всю страну, я сам не хочу там оставаться.

— Не жалеете о произошедшем?

— А что я такого сделал? Я что, рвался на трибуну, вырывал микрофон? О чем мне жалеть? Я за сутки предупредил, что не хочу голосовать за бюджет. Нормальная процедура. У нас и раньше были такие ситуации, когда депутат готовится голосовать против. Главное, о чем просят – заранее предупредить. Что я и сделал – за сутки. Я все сделал по нашим внутренним правилам, никакие из них не нарушил. Раньше, в том созыве, такие ситуации всегда «разруливали».

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Но здесь сутки они молчали, а за 20 минут до голосования забегали. Макаров подошел поговорить. Вот, в принципе, и все. А так, чтобы они за сутки в ситуации разобрались, хотя бы узнали, что за вопрос, предложили решить проблему, с Силуановым свели или сами от имении фракции выступили – такого и близко не было. Никому ничего не надо. А теперь – несоразмерное применение силы в виде решения комиссии по этике. Они считают, что лучше по поводу и без повода навернуть дубиной.

— Что дальше? Вы готовы прожить свою политическую жизнь без партии?

— А что остается? Меня заклеймили, как только можно, на всю страну. Пусть теперь доводят дело до конца – исключают.

— Будете примыкать к какой-либо другой силе?

— Для чего? Я депутат-одномандатник, со всеми вытекающими из этого правами. Поэтому, конечно, я каким-то образом выстрою с ними отношения, потому что формально я — в их фракции, все равно у нас будет какое-то общение, диалог. Ну и все, дальше буду сам работать, уже без партии и партийных органов над собой.