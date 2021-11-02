Советника главы Роскосмоса Сафронова обвинили в передаче данных о ВС РФ в Сирии

Обвиняемому в госизмене советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову вменили новый эпизод — передачу данных о Вооруженных силах РФ в Сирии политологу Демури Воронину, сообщил журналистам его адвокат.

Следствие считает, что в декабре 2015 года Сафронов передал Воронину некие данные о деятельности ВС РФ на территории Сирии, которую тот в дальнейшем направил представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД Германии, добавил юрист.

Накануне следователи ФСБ завершили расследование уголовного дела Ивана Сафронова. Сторона защиты приступила к ознакомлению с материалами.