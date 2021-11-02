Песков призвал не верить слухам о возможном продлении нерабочих дней в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не нужно верить слухам в вопросе продления нерабочих дней в стране.

Представитель Кремля призвал не обращать внимание на слухи, которые касаются возможного продления нерабочих дней в России после 7 ноября. Он объяснил, что в подобном вопросе необходимо ориентироваться исключительно на официальную информацию. При этом Песков напомнил, что региональные власти имеют право принимать решение о продлении выходных с учетом эпидемиологической ситуации в области.

«Вместе с тем, план действий, который есть в Кремле, говорит о том, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут самостоятельно принимать решение в контексте своего региона», — объяснил пресс-секретарь.

Нерабочие дни объявлены в России с 30 октября по 7 ноября. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Некоторым регионам страны разрешили вводить выходные раньше указанного срока.