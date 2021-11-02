Песков: сроки возможной встречи Путина и Байдена будут определяться

Российская Федерация и Соединенные Штаты обоюдно заинтересованы в проведении прямых контактов лидеров двух государств Владимира Путина и Джо Байдена, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Соответствующим заявлением представитель Кремля поделился, отвечая на вопросы журналистов. Так он ответил на слова репортера о перспективах общения Путина и Байдена до конца текущего года.

«Есть заинтересованность обоюдная в проведении таких контактов. Сроки будут определяться», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь российского президента рассказал, что в Кремле надеются на продолжение контактов с Соединенными Штатами на высшем уровне. По словам Пескова, государства сходятся во мнении, что они необходимы.