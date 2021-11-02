Новые правила медосмотра водителей начнут действовать в России с марта 2022 года

Российские водители начнут проходить медицинское освидетельствование по новым правилам. Соответствующий приказ опубликован Министерством здравоохранения.

Ранее Министерство юстиции приняло проект Минздрава о продлении актуальных в данный момент правил медицинского осмотра автомобилистов до 2022 года, передает ТАСС.

«В приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации <...> в пункте пять слова "с 1 января 2022 года" заменить словами "с 1 марта 2022 года"», — сказано в сообщении.

Отмечается, что данный документ направлен на улучшение организационных форм и методов медицинского обеспечения. Он также предусматривает лабораторный медосмотр граждан, входящих в группу риска.

Ранее сообщалось о грядущих изменениях в законодательстве и работе ГИБДД. Так, например, собственники транспортных средств больше не будут получать штрафы на почту.