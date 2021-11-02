Республиканец Скотт: Байден за время президентства довел США до опасно низких показателей

Граждане Соединенных Штатов уже не могут сводить концы с концами при президентстве главы страны Джо Байдене, рассказал сенатор от Республиканской партии Рик Скотт.

По данным телеканала RT, американский сенатор назвал президентство Байдена катастрофой для государства. Он отметил, что президент Соединенных Штатов всего за девять месяцев на посту довел страну до опасно низких показателей. Этого он достиг посредством проведения радикально-социалистического курса вместо политики, которая на самом деле отвечает интересам граждан, подчеркнул Скотт.

«При Джо Байдене американцы уже не могут сводить концы с концами. Пора президенту очнуться и прислушаться, пока США не подошли к полному экономическому краху», — отметил сенатор.

Республиканец добавил, что в третьем квартале американский ВВП снизился «на фоне растущей при Байдене инфляции и кризиса в цепочке поставок». По словам Скотта, неверные решения главы государства привели к росту цен «почти на все».

Ранее бывший глава страны Дональд Трамп рассказал, что Байден заснул на климатическом саммите в Глазго, так как политику было скучно слушать о глобальном потеплении. Он напомнил, что действующий президент называл тему климатических изменений одной из приоритетных, сообщал телеканал «360».