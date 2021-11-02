Аналитик Борщевская напомнила о несбывшемся антироссийском пророчестве Обамы по Сирии

Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама считал, что шаги России в Сирии загонят Москву в трясину. Однако предсказание экс-главы государства не сбылось. С таким мнением выступила старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Анна Борщевская.

Аналитик прокомментировала успехи России в ближневосточном государстве. Речь идет о получении в распоряжении Москвы на 49 лет военной базы Хмеймим в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на американское издание The Hill.

В то же время несколько лет назад Обама сделал антироссийский выпад, который тогда казался пророческим. Политик предсказывал Москве неудачу и считал ее действия в Сирии авантюрой. В США указали на крах пророчества Обамы о России.

«Это предсказание не сбылось», — констатировала Анна Борщевская.

Вашингтону следует прекратить недооценивать Москву. Соединенным Штатам стоит уделять России столько же времени, сколько и Китаю. Первоклассная держава должна уметь равноценно противостоять нескольким странам, при этом не терять способности действовать, резюмировала аналитик.

Ранее бывший американский президент в разгар пандемии устроил вечеринку по случаю своего юбилея. Мероприятие осудили в Сети, иронично подчеркнув, что вирус «не распространяется» среди высокопоставленных лиц.