Подводник Звягинцев связал с подготовкой экипажа столкновение подлодки ВМС США с горой

Инцидент с субмариной USS Connecticut Военно-морских сил США в Южно-Китайском море мог произойти по ряду причин, заявил герой-подводник Андрей Звягинцев.

В комментарии телеканалу РЕН ТВ он напомнил, что на сегодняшний день человечество знает о космосе больше, нежели о глубинах мирового океана. Именно поэтому гидрографические службы самых разных стран регулярно проводят исследования подводных рельефов.

«Это очень ответственная задача для всего мира, не только для РФ, а также для американских партнеров», — заметил Звягинцев.

В то же время он не исключил, что причиной аварии мог стать низкий уровень подготовки экипажа американской подводной лодки, а также некоторые внешние факторы.

«Достаточно много факторов, которые надо рассматривать в комплексе, чтобы прийти к какому-то выводу. Кроме того, как она вернулась с повреждениями, никаких известий, по крайней мере у меня, нет», — заключил подводник.

Ранее в США сообщили о столкновении атомной подлодки USS Connecticut с неизвестным объектом в акватории Южно-Китайского моря. Позднее выяснилось, что подлодка врезалась в подводную гору.