Экс-глава СНБО Турчинов признал стратегическую победу РФ над Украиной

Россия полностью «переиграла» Украину на политическом поле, и подтверждением тому является ситуация на энергетическом рынке. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Так он прокомментировал возможную встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам Турчинова, сегодня у Киева нет резервов газа для обеспечения энергетической безопасности государства. Также украинские руководители «провалили закупку угля».

«Они [российские власти. — прим. ред.] загоняют их как мальчиков. Возьмите хотя бы энергетический вопрос. В начале лета, когда все профессионалы закупали газ, создавали резервы, [соратники Зеленского. — прим. ред.] считали, что $200 — это слишком дорого. Хотели подождать, пока цена упадет. И цена "упала" — настолько, что вообще нет ресурса закупать», — цитирует Турчинова РИА Новости.

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

Ранее политолог Дмитрий Корнейчук выразил уверенность, что из-за провальной энергетической политики украинские власти рано или поздно «придут на поклон» к России. По его оценке, через месяц Киеву придется начать с Москвой переговоры о поставках газа, где у «Газпрома» будет более сильная позиция.

1 ноября электричество на Украине за сутки подорожало на 25,7% из-за нехватки угля, составив 3 491,75 гривны/МВт-ч (примерно 9,4 тыс. руб.). Незадолго до этого глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что Киев не ждет возобновления поставок электроэнергии из России с 1 ноября. В Минэкономразвития РФ подчеркнули, что такое решение обусловлено растущими потребностями внутри государства.