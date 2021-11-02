Содержание оксидов углерода в воздухе Москвы превысило норму

Специалисты московских экстренных служб зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации оксидов углерода в воздухе в 1,04 раза.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, данное явление может быть связано с горением мусора и порубочных остатков в лесах. В частности за минувшие сутки в Москве и Подмосковье было зарегистрировано 30 термических точек. Предполагается, что экологическая обстановка в столичном регионе улучшится во вторник, что объясняется усилением ветра. В настоящее время экологическая обстановка в российской столице оценивается на 60 стационарных постах Мосэкомониторинга.

Как сообщалось ранее, на территории Москвы наблюдается сильный туман. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, он рассеется ближе к полудню. Теплая погода в столице продержится до конца недели.