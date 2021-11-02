Депутат Госдумы Шеремет поддержал идею о введении геномной регистрации мигрантов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести геномную регистрацию для трудовых мигрантов. Депутат Госдумы Михаил Шеремет оценил эту инициативу.

Предложение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о введении обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов является правильным. Такое мнение в беседе с изданием NEWS.ru выразил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

«Это правильная и необходимая мера в условиях той ситуации, которая складывается во всем мире, в том числе и из-за пандемии. Преступники не имеют национальности и статуса, они всегда преступники, но профилактические меры будет проводить удобнее», — объяснил он.

По мнению главы ведомства, данные меры ужесточат контроль над миграционными процессами. Кроме того, они позволят установить дополнительный барьер, препятствующий проникновению криминальных элементов на рынок труда.