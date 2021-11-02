Продолжается прием заявок на участие в XI Ежегодной Премии «Время инноваций-2021»

Оргкомитет XI Ежегодной Премии «Время инноваций-2021» — независимой награды, вручаемой за лучшие проекты и практики по внедрению,разработке и развитию инноваций в разных сферах - сообщает о продолжении приема заявок на участие.

В этом году Премия пройдет уже в одиннадцатый раз, а это означает, что пришло время масштабироваться и выходить на качественно новый уровень.

Впервые Премия «Время инноваций» пройдет в рамках деловой программы павильона России на «Экспо-2020» в Дубае.

«Мы рады стать частью такого масштабного события в области инноваций и представить свою страну. Наша Премия напрямую соотносится с девизом павильона России "Творческий разум: определяя будущее", что очень символично, ведь крупнейшие российские компании-участники, представив свои инновационные проекты, в очередной раз продемонстрируют мировому сообществу визионерский потенциал России», — рассказала о новостях Премии исполнительный директор Елена Хомутова.

Среди основных номинаций: «Инновация года», «Инфраструктурный проект года», «Социальная инновация года», «Открытие года», «Лучший проект по популяризации инновационной деятельности», «Продукт года», «Научное объединение года», «Технологическая инновация года», «Организационно-управленческая инновация года», «Событийный проект года», «Программа года».

В числе Лауреатов Премии прошлых лет: Объединенная авиастроительная корпорация, Сбербанк России, Аэрофлот — российские авиалинии, ASUS, Госкорпорация «Росатом», Tele2, АО «Росэлектроника», Yota, Samsung, Российские железные дороги, TOYOTA, Ростелеком, SENNHEISER, ПАО «МТС», АО «СУЭК», Концерн «Вега», ИНТЕР РАО, Зарубежнефть, АО «СОЕЭС», ГБУ «Агентство инноваций Москвы», X5 Retail Group, Dell Technologies, ГК ФСК, АО «Почта России», ПАО «ГМК «Норильский никель», Госкорпорация «Ростех», «МегаФон», АО «Вертолеты России».

Итоговое мероприятие Премии пройдет 6-7 декабря в Дубае — мегаполисе, активно привлекающем инновации со всего мира. Торжественной части Премии будет предшествовать Форум, посвященный международному сотрудничеству в области инноваций.

Подробная информация — на официальном сайте.