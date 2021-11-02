Власти Ульяновской области допустили возможность продления нерабочих дней

Правительство Ульяновской области заявило о возможности продления нерабочих дней, которые введены с 30 октября по 7 ноября.

Нерабочие дни могут быть продлены после 7 ноября с учетом эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом предупредил Губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Такую меру введут в регионе, если не получится стабилизировать заболеваемость коронавирусной инфекцией среди граждан.

Эффективным способом борьбы с коронавирусом является вакцинация. Прививку можно сделать одним из четырех отечественных препаратов, которые прошли государственную регистрацию и клинические исследования. Прививочная кампания организована во всех российских регионах.