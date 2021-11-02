Госдума может принять закон о принципах организации власти в регионах России до конца года

Закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» может быть принят Госдумой в конце декабря 2021 года. Об этом сказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Через неделю планируется рассмотреть законопроект в первом чтении, затем — во втором, отметил депутат. Он выразил надежду, что инициатива будет принята до конца года.

«Хотел бы обратить внимание на некоторые субъекты, так называемые матрешки. Это у нас Тюменская область, куда входит, кроме нее, еще Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, еще есть Архангельская область, там Ненецкий округ», — уточнил Крашенинников.

По его словам, существующая система регионов-матрешек будет скорректирована. Необходимые поправки будут подготовлены ко второму чтению, добавил депутат.

Ранее сообщалось, что Крашенинников предложил уточнить право собственников жилья на доли земельного участка. Он выступил с соответствующими поправками к законопроекту о внесении изменений в Гражданский кодекс РФ.