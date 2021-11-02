«Болото нищеты». Экономист Колташов рассказал о перспективах Европы без российского газа

Европейский истеблишмент вгонит свои страны в «энергетическую бедность», если будет и дальше блокировать транзитные мощности газопроводов, гоняясь за независимостью от России. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на климатическом саммите в Глазго.

«Вместо того, чтобы вести переговоры с Россией, европейские политики блокируют транзитные мощности газопроводов «Северный поток — 2» и OPAL, ссылаясь на опасения, что ЕС будет зависеть от России. Дамы и господа, это может звучать для вас как новость, но мы уже зависим от российского природного газа», — продолжил Бабиш.

Чешский премьер призвал европейских лидеров начать с Россией переговоры о долгосрочных контрактах на поставку газа и использовать возможности «СП-2». От заключения соглашений, рассуждает Бабиш, выиграют все, а вот блокировка транзитных мощностей ничего не принесет ни России, ни Европе.

Директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с «Политикой Сегодня» согласился с тем, что заключение долгосрочных контрактов с «Газпромом» может спасти европейские государства. Договор с Россией позволит Европе в будущем «увернуться» от растущих цен, и защитить экономики стран от глобальной инфляционной волны.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Однако, уверен специалист, такого развития событий «однозначно не будет», потому что европейские аналитики не думают о перспективах.

Свидетельством тому стали примеры Молдавии, Украины и Польши — экономические эксперты советовали им привязывать стоимость топлива в контрактах с «Газпромом» к рыночным ценам. Как известно, именно внезапный взлет спотовой стоимости (в десять раз выше контрактных цен) привел к катастрофе, объяснил Колташов.

Если ЕС не изменит линию поведения, то «уничтожит» весь средний класс в Европе. Из людей высосут все ресурсы, потому что счета станут непосильными, и они попросту разорятся, рассуждает Колташов.

«Когда людям говорят, где подстелить соломку, они не будут делать этого никогда, они предпочтут упасть и разбиться — это политика ЕС, которая заведет европейские средние слои в болото нищеты», — пояснил собеседник «ПС».

Ответственность за такой исход ляжет на еврократов и местные экономические школы, так как одни продолжат принимать иррациональные политические решения, а другие — демонстрировать «интеллектуальную ничтожность».

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Впрочем, есть и моменты, вселяющие оптимизм, считает эксперт. В словах чешского премьера явно прослеживается курс на адекватное поведение в отношении России. Возможно, в Чехии за последние полтора–два месяца поняли, что разумный диалог с Россией просто необходим, добавил собеседник «ПС».

«Поскольку чешский премьер-министр находится в повсеместной нерациональности поведения, безумия (с точки зрения экономики, логики), то он призывает, чтобы этого безумия было поменьше», — объяснил Колташов.

Сегодня алогичность Европы завела ее в «экономический капкан» и, очевидно, что ей нужно меняться, резюмировал эксперт.