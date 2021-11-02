Эксперт РАН Оленченко назвал причины заявления Макрона о лжи Моррисона

Президент Франции Эммануэль Макрон, заявляя о том, что австралийский премьер Скотт Моррисон позволил себе обман, решает сразу несколько задач. Так считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Владимир Оленченко.

Оленченко заявляет, что своим высказыванием о лжи со стороны премьер-министра Австралии, Макрон пытается донести до австралийской стороны, что он воспринимает создание блока AUKUS как обман Франции. Также Макрон дает понять, продолжает эксперт, что для сохранения отношений между Францией и Австралией, последней нужно сделать определенное публичное заявление, либо выплатить Франции компенсацию.

«Основная причина озабоченности Франции — они потеряли возможность получения выгоды от несостоявшегося выполнения заказа на изготовление подводных лодок», — приводит мнение эксперта издание PolitOnline.

Проще говоря: Макрон делая подобные заявления ожидает от Австралии определенного ответа, резюмирует Оленченко.