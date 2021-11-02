Песенный хит-парад iTunes возглавили треки с критикой президента США Джо Байдена

Хит-парад самых популярных в США песен на iTunes возглавили треки, критикующие президента страны Джо Байдена, сообщает The Washington Times.

Все пять песен представляют собой различные версии и ремиксы трека Let’s Go Brandon. Эта фраза стала эвфемизмом для всех противников действующего главы Белого дома после того, как на гоночных соревнованиях журналистка телеканала NBC не расслышала, что толпа скандирует «К черту Байдена».

На первом месте находится трек Let’s Go Brandon Брайсона Грея (в соавторстве с Тайсоном Джеймсом и Чэндлером Крампом). Кроме расширенной и оригинальной версии в топ также попал ремикс от рэпера Годз Чайлд из Флориды.

Ранее сообщалось, что представительница NBC, освещавшая гонки NASCAR, не услышала выкриков толпы против Джо Байдена. Ей показалось, будто зрители скандируют «Вперед, Брэндон» в честь победителя гонок Брэндона Брауна.

Недавно автомобиль из кортежа Байдена стал участником ДПТ в Риме, куда американский лидер прибыл на саммит G20. В ходе осмотра пассажиров медики не выявили серьезных травм.