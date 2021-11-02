АТОР: иностранцы начали отменять туры в Россию из-за отсутствия QR-кодов о вакцинации

Иностранные туристы стали отказываться от поездок в Россию в ближайшие даты из-за отсутствия у них QR-кодов о прививках против COVID-19 российскими вакцинами.

Сертификаты о вакцинации сейчас требуются для посещения многих популярных объектов. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Большинство приезжающих в Россию иностранных туристов вакцинированы. Но в России не действует QR-код, который получают после прививки зарубежными вакцинами. Поэтому после окончания нерабочих дней туристам будет недоступно посещение музеев, театров», — подчеркнула она в беседе с «Интерфаксом».

Что касается новогодних заездов, то они пока еще не аннулируются. Однако туроператорам необходим регламент, согласно которому иностранцы смогут заселяться в гостиницы, посещать рестораны, музеи и другие объекты после их открытия, резюмировала специалист.

Как стало известно ранее, спрос на туры на Кипр в период ноябрьских праздников среди россиян увеличился на 20-25%. Таким образом Кипр входит в топ-5 продаж на это время, сообщает телеканал «360».