«Вы клевали носом, сэр». В США нашли объяснение сонливости Байдена на саммите в Глазго

В США разгорелась жаркая дискуссия о том, почему хозяин Белого дома Джо Байден едва не уснул на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго. Часть пользователей встала на защиту президента, другая посчитала такое поведение неприемлемым.

Biden appears to fall asleep during COP26 opening speeches pic.twitter.com/az8NZTWanI — Zach Purser Brown (@zachjourno) November 1, 2021

Ранее журналист The Washington Post Зак Браун опубликовал в Twitter видео, на котором Байден отчаянно боролся со сном во время климатического саммита. Глава государства периодически прикрывал глаза на несколько секунд, пока его не разбудил сотрудник аппарата. Молодой человек обратился к президенту с вопросом, после чего тот протер глаза и продолжил слушать выступающих.

Под постом в Twitter американцы поделились своими догадками насчет сонного состояния 78-летнего Байдена. Некоторые предположили, что хозяин Белого дома начал засыпать из-за резкой смены часовых поясов между США и Шотландией.

Global Look Press / Carofei

«Боже, 78 лет, каждый день проводишь часы на скучных собраниях. Вероятно, мало спал, разница во времени и т.д.... Как он посмел задремать? Да я уверен, что каждый хотя бы раз засыпал во время урока или большого собрания», — вступился пользователь Just me.

«Если вы никогда не путешествовали далеко на восток и не чувствовали сонливости из-за смены часовых поясов, то вы не имеете права на мнение по этому поводу», — возмутился Chris Smith.

В свою очередь KarrotKate выразила мнение, что Байден закрывал глаза, чтобы не отвлекаться от выступлений спикеров и «лучше их слышать».

pixabay.com / Efraimstochter

Однако пользователь Troutbum411 заявил, что если президент не может бодрствовать на подобных мероприятиях, то его вообще «не должно быть там». По его словам, это лишний раз доказывает, что Байден «не подходит для этой работы».

«Вам не нужно защищать его буквально во всем. Он прикрыл глаза, потому что ему было скучно, и он устал. Все не так уж плохо», — поддержала LadyFinger.

Этой точки зрения придерживается и экс-президент США Дональд Трамп, который уже неоднократно называл Байдена «сонным Джо». По его мнению, демократ заснул от скуки.

«Байден отправился в Европу, заявляя, что глобальное потепление — самый высокий приоритет, и тут же заснул на виду у всего мира, на самой конференции. Никто, у кого есть подлинный энтузиазм и вера в этот вопрос, никогда не заснет!» — не сомневается Трамп.

Впрочем, в Сети появилась еще одна версия. Комментатор Tony James обратил внимание, что довольно часто засыпают сидя люди с деменцией.

Кроме того, американцы попытались угадать, с каким же вопросом к Байдену мог обратиться его помощник.

«Помощника прислали, чтобы он разбудил его? “Просто скажи что-нибудь — спроси, что он будет на обед. Беги!”» — пошутил Sleuth.

«“Э-э, проснитесь, сэр, камеры нацелены на вас”. “Что?” “Вы клевали носом, сэр. Если вы немного потерпите, то мы дадим вам рожок мороженого и печенье”», — иронизирует KK Berd.

Климатический саммит в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. В рамках конференции состоятся выступления более 120 глав государств и правительств, которые поделятся свои опытом борьбы с изменениями климата. Помимо Байдена спикерами также будут премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, 2 ноября в формате видеоконференции выступит президент РФ Владимир Путин.