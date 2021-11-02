В Совфеде раскритиковали идею Милонова доставлять тесты на COVID-19 по почте

Председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко не поддержала идею депутата Госдумы Виталия Милонова рассылать россиянам экспресс-тесты на коронавирус вместе с квитанциями за ЖКХ. По мнению автора идеи, это позволило бы избежать дополнительных расходов бюджета на доставку.

Сенатор в свою очередь отметила, что не видит смысла в подобной экономии, более того, считает подобный способ ненадежным.

«Квитанции раз в месяц приходят, а некоторым не приходят, кто зарегистрирован в личном кабинете, а кто проживает не по месту регистрации? Мне не понятна такая инициатива. В ней нет логики», — высказалась Святенко.

На сегодняшний день бесплатное экспресс-тестирование организовано только в Москве. Там работают уже 70 мобильных пунктов, где при наличии паспорта можно бесплатно сдать тест на COVID-19 и получить результат в течение 15 минут. Провериться на наличие заболевания можно с недавних пор даже в метро на станциях «Тверская» («Пушкинская»), «Маяковская», «Тургеневская», «Хорошевская» и «Третьяковская».

Агентство городских новостей Москва / Мобильный репортер

«Возможность должна быть у каждого получить бесплатный тест не только в таком субъекте, как Москва. При любом недомогании, чтобы любой гражданин мог сделать этот тест, а вот эти привязки к квитанциям, мне кажется, неуместны», — резюмировала сенатор.

А вот бывший замглавы комитета по охране здоровья в Госдуме VII созыва, заслуженный врач РФ Николай Говорин счел инициативу Милонова интересной. Экс-депутат подчеркнул, что уровень тестирования на коронавирус в стране напрямую влияет на сроки пандемии. Потому необходимо приветствовать любой подход.

«Любые технологии, которые дают возможность оперативно получить информацию — это замечательно. Хорошая инициатива. Она технически осуществима. Понимаете, цель оправдывает средства. На самом деле нужно быстрее тестировать людей, выявлять, потому что клинических симптомов может и не быть, но человек является вирусоносителем и распространяет заболевание», — считает доктор медицинских наук.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Напомним, в России неделя с 30 октября по 7 ноября объявлена нерабочей в связи со стремительным распространением COVID-19. При этом число привившихся от коронавируса граждан за последние полторы недели возросло в четыре раза, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Ранее депутат Госдумы VIII созыва Василий Власов предложил давать 50-процентную скидку на покупку проездных билетов в течение полугода тем, кто прошел вакцинацию. Но экс-парламентарий Геннадий Онищенко в беседе с «Политикой Сегодня» объяснил, почему инициативе нет места в повестке дня федеральных органов власти.