Синоптик Леус заявил, что туман в Москве может рассеяться к полудню

Сильнейший туман, который опустился на Москву во вторник, может рассеяться уже к 11 часам утра, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Максимальная температура воздуха в этот день составит +5...+7 градусов, а по области — до +8 градусов. В целом жителей российской столицы ожидает облачная с прояснениями погода, без осадков.

«Ветер юго-восточный, атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба. Рассеивание туманов ожидается к 10-11 часам по местному времени», — подчеркнул Леус в беседе с ТАСС.

При этом такая довольно теплая по меркам ноября погода продержится до конца недели. В ближайшие дни жителей Москвы ждет вторжение теплого и влажного атлантического воздуха, заключил синоптик.

Фотографиями природного явления москвичи активно делятся в социальных сетях. Видимость на некоторых улицах города не превышала 50 метров, сообщает телеканал «360».