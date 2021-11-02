«Ведомости»: красноярский губернатор Усс может досрочно уйти в отставку

Полномочия губернатора Красноярского края Александра Усса истекают в 2023 году, однако он может уйти в отставку уже этой осенью или весной 2022 г. Об этом изданию «Ведомости» сообщили сразу несколько источников.

Информацию о возможном досрочном уходе с поста Усса сообщили инсайдеры в Кремле и Администрации президента России. Причины отставки не назывались, однако Красноярский край входит в число регионов РФ с рекордно низким уровнем доверия к губернаторам.

Низкие рейтинги могут также стать поводом для отставки главы другого региона — кировского губернатора Игоря Васильева. Васильев входит в «красную зону» — перечень глав субъектов РФ с самыми низкими рейтингами и показателями эффективности работы.