Политолог Погребинский назвал причину резкого падения рейтингов Зеленского

Владимир Зеленский возглавил президентский антирейтинг Украины и обошел даже своего предшественника Петра Порошенко. Столь впечатляющее «достижение» указывает на то, что люди стали терять терпение, заявил украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«То, что у Владимира Зеленского негативный рейтинг больше, чем у других, говорит о том, что людей достало. Они так выражают свое негативное отношение к нему», — подчеркнул политолог.

Очевидно, что украинцы стали немного лояльнее относиться к Порошенко, а негатив в сторону Зеленского усилился, продолжил Погребинский. Однако, по мнению эксперта, это не значит, что у Зеленского нет шансов остаться на второй президентский срок.

Федеральное агентство новостей / Петро Панч

«Но все это в пределах, которые в принципе допускают даже переизбрание Зеленского на второй срок. Но, подчеркиваю, это может произойти, если ситуация продержится до выборов. Но я надеюсь, что этого не произойдет, и у него и дальше будет расти антирейтинг», — добавил политолог.

Согласно исследованию аналитико-социологической службы Центра Разумкова, антирейтинг действующего президента Украины установился на 31,9% (у Порошенко — 31,6%). При этом оценка эффективности Зеленского только за последний месяц снизилась на 8% и застыла на уровне 18,7%.

Ранее Погребинский объяснил, что в тающих рейтингах Зеленского виновна его же политика. Растущее раздражение людей и, как следствие, плачевное состояние «популярности» украинского лидера заставили его понервничать, что переросло в «истеричное» поведение, отметил политолог.