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Глава Ярославской области ушел на самоизоляцию после заражения коронавирусом

Глава Ярославской области ушел на самоизоляцию после заражения коронавирусом

Тест на коронавирус врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева показал положительный результат. В связи с этим глава региона на своей странице в соцсети сообщил, что вынужден работать в режиме самоизоляции.

Евраев также заявил, что после заражения чувствует себя «неплохо». Сегодня он проведет несколько рабочих совещаний с коллегами в удаленном формате.

«К сожалению, ковид добрался и до меня. ПЦР положительный. Теперь буду работать из дома. Сегодня проведу с коллегами еженедельную оперативку. И еще несколько рабочих совещаний в онлайне», — поделился глава региона.

Михаил Евраев напомнил, что он прошел вакцинацию от коронавируса и ввиду этого надеется перенести заболевание в легкой форме. В конце своего поста он призвал всех заботиться о своем здоровье и не пренебрегать мерами безопасности.

Как стало известно ранее, в России развернули рекордное число коек для коронавирусных больных. Об этом сообщает телеканал "360".